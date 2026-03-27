内閣府は27日、国の災害備蓄拠点を広島市に増設すると発表した。国の拠点は11カ所目となる。災害支援活動に取り組む公益財団法人SGH防災サポート財団（東京）が広島市内で管理する施設を活用し、来年3月末までに物資の納入を完了させる方針。段ボールベッドや簡易トイレ、入浴や調理に使う資機材といった市場での流通量が少なく、調達に時間がかかる物資を備える。これまでは兵庫県三木市の拠点で近畿・中国地方をカバーする