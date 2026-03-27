「服を脱げ、死にたいか！」【写真】この記事の写真を見る（2枚）その一言から始まった悪夢。かつて中学野球のエースだった男は、なぜ無差別に女性を襲う凶悪犯へと堕ちたのか。家庭環境、挫折、犯罪の連鎖……平成26年、新潟県で起きた事件を追う。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）なぜここまで堕ちたのか⋯⋯。写真はイメージ©getty◆◆◆更生できなか