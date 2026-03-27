27日午前11時16分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岩手県の宮古市、山田町、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、遠野市、それに一関市、宮城県の気仙沼市と登米