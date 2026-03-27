アメリカ国防総省がイランでの軍事作戦に向けて、中東地域に最大1万人の地上部隊の追加派遣を検討していると、アメリカメディアが報じました。ウォールストリート・ジャーナルは26日、国防総省当局者の話としてイランでの軍事作戦をめぐり、トランプ大統領にさらなる軍事的な選択肢を与えるため、中東地域に最大1万人の地上部隊の追加の派遣を検討していると伝えました。追加派遣されるのは、歩兵部隊や装甲車両などになる見通しで