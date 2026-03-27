200機以上のボーイング787・777にアメリカのユナイテッド航空が、2027年に導入予定の新たなエコノミークラス「ユナイテッド・リラックス・ロウ」を発表しました。この新シートには北米の航空会社として初導入となる、革新的な機能が備わっています。【動画】えっ…これがユナイテッド航空に出現の「常識破りのエコノミー」です「ユナイテッド・リラックス・ロウ」は3列単位での提供となり、レッグレストを座面の高さまで上げるこ