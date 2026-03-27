1.勝手に近づく、触る 犬が好きな人は、可愛らしい犬を見ると触りたくなったり声をかけたくなったりすると思います。 それはごく自然な気持ちだとも思いますが、飼い主さんに声をかけることなく突然近づいたり犬をなでたりするのは控えましょう。 その犬がどのような犬かわからない状態で接触すると、犬を驚かせてしまうことはもちろん、思わず嚙みついてしまう事故などが起こる可能性があります。 知らない人に対して