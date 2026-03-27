ライフコーポレーションは2月25日、東京都板橋区に「ライフ板橋富士見町店」をオープンした。店舗1?圏内は少人数世帯の比率が約8割（単身世帯約59％、2人世帯約20％）と高いため、食べきりサイズや調理が簡単な商品を豊富に展開。地域住民の価格感度に合わせ、弁当はコスパコーナーを新たに導入した。317店舗目（首都圏147店舗、近畿圏170店舗）。売場では食品約1万2400品目、非食品約4600品目、合計約1万7000品目を取り扱う。