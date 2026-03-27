イタリア大使館のジャンパオロ・ブルーノ部長アジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN2026」（3月10〜13日、東京ビッグサイト）で、イタリアは今年も海外パビリオンで最大規模のスペースを展開。会場にはフレッシュチーズ、オリーブオイル、ワインなど過去最多の250社（うち「イタリア館」約185社、館外約65社）が出展し、例年以上の熱気に包まれた。最近のニュースとして、昨年12月にイタリア料理がユネスコ無形文化遺