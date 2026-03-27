瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎも日差しがよく届き、雨の心配はないでしょう。日中の最高気温は岡山で21度、津山で20度、高松で19度の予想です。26日よりも2度前後気温が高く、4月並みの気温になります。 28日も高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。朝の最低気温は岡山で6度、津山で4度、高松で7度の見込みです。日中の最高気温は岡山で22度、津山と高松で21度でしょう。一日の気温差が15度程