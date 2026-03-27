ユーロウイングスは、ミュンヘン空港の発着ターミナルを3月25日にターミナル2へ移転した。チェックインエリアはE04付近で、すべてのセルフサービス端末の利用ができる。これにより、ミュンヘンではルフトハンザグループの全航空会社が同一ターミナルに集約される。ルフトハンザグループとミュンヘン空港は、ターミナル2の拡張に合意。サテライトを東側に直角に接続する「T字型ピア」を採用し、2035年に開業する見通し。