NTTドコモは、オンラインショップで27日朝に発生していた障害が復旧したと発表した。 本日27日の5時20分頃～8時50分に、ドコモオンラインショップで各種商品を購入できない事象が発生していた。 本稿執筆時点で、原因は確認中としている。