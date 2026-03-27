日本政府が2050年までに実現すると宣言しているカーボンニュートラル。それを実現するための取り組みの一つが「再生可能エネルギー（太陽光発電、風力発電)」（再エネ）、化石燃料から太陽光や風力発電等のクリーンエネルギーに転換するGX（グリーン・トランスフォーメーション）の導入だ。 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズは、これまでにエネルギーの地産地消を目指して施設や根を活用した太陽光発電所で再