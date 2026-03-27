今期の冬ドラマとして多くの作品が放送され、視聴者を楽しませてきました。さまざまなジャンルのドラマを見ることができ、心に残っている作品があるのではないでしょうか？そこで、All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「ストーリーに引き込まれた2026年冬ドラマ」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング