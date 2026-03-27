「エアセレーノ」を天井と壁の一部に使用した空間イメージDAIKENは、木目柄や石目・抽象柄などの素材感を表現した意匠性と、調湿・消臭機能を併せ持つ建材「エアセレーノ」を、3月23日に発売した。意匠性だけでなく機能性も求められる傾向にある天井・壁面に対して同製品を提案し、上質で快適な空間づくりを提供していく。従来、住宅の天井材・壁材にはシンプルなホワイト系の色を選択するケースが一般的だったが、昨今では、色味