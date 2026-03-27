就任2年目の藤川監督のタクトにも注目が高まる（C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext昨年リーグ優勝を飾った藤川阪神の戦いがいよいよ始まる。オフにも充実の戦力補強、ルーキーたちも順調な調整を重ねた。3月27日の開幕戦は宿敵、巨人と相手本拠地の東京ドームでぶつかるとあって、どんなスタートを切るのか注目される。【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン1軍ではWBCでも存在感を示した佐藤輝明、森下翔太