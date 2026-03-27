26日の夜、石川県金沢市内の交差点で、横断歩道を渡っていた男性がクルマにはねられ、ケガをしました。警察は軽乗用車を運転していた36歳の女を現行犯逮捕しました。過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、石川県宝達志水町に住む、自称・運転手の36歳の女です。警察によりますと、36歳の女は26日午後10時半ごろ、金沢市伏見台2丁目交差点で、軽乗用車を運転中、横断歩道を渡っていた60代の男性をはね、ケガをさせた疑いがも