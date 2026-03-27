サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、限られたスペースでも快適な作業環境を実現したい−−そんなニーズに応える多機能パソコンラック「100−DESKH087BK」を発売した。商品特長は、幅85cm×奥行き60cmのコンパクトサイズながら、パソコン・プリンター・周辺機器をまとめて設置できる設計を実現した。限られたスペースでも効率よくレイアウトできるため、ワンルームや在宅ワークスペースにも最適とな