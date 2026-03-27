ゴディバ ジャパンは、チョコレートや焼き菓子を好きなだけ選べる「ジョイフルミックス」の新フレーバー「ジョイフルミックス ホワイト ベア」を、3月27日から販売する。「ジョイフルミックス」は、昨年冬にオープンした、“日常の贅沢”をコンセプトにした新しいショッピング体験ができる新スタイルのゴディバショップ2店舗で展開している。「ジョイフルミックス ホワイト ベア」「ジョイフルミックス ホワイト ベア」は、「ジョ