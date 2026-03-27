桜を見ながら?富士見?まで堪能できちゃうお花見イベントが、山梨県笛吹川フルーツ公園（山梨市）で開催される。【画像】お花以外も充実！山梨県笛吹川フルーツ公園「フルーツ公園 お花見ピクニック」その名も、「フルーツ公園 お花見ピクニック」だ。2026年4月4日と5日の2日間、フルーツ公園第２駐車場の一部をお花見イベントエリアとして開放。桜はもちろん、ネクタリンやすもも、あんずといった花々を間近で鑑賞できる。「お花