銀座コージーコーナーは、3月27日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、白桃を使用したスイーツを販売する。季節商品の中で根強い人気を誇るのが「白桃のショート」と「白桃のパイ」。どちらも、ジューシーでとろける食感の追熟白桃を大ぶりにカットし、贅沢に使用した。「ゴロゴロ白桃もジュレも桃づくしで幸せ」「白