B−R サーティワン アイスクリームは、本格スイーツの味わいで人気の「31PATISSERIE（サーティワン パティスリー）」から、「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」を4月1日に発売する。サーティワンの人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」が遂に同シリーズに登場する。ラズベリーとホワイトチョコレートのフレーバーに、専用に開発したラズベリーが香るガトーショコラを合わせ、アイ