カフェラウンジ「NOTES BY YAMAHA」イメージヤマハは、同社の旗艦店であるヤマハ銀座店2階のカフェラウンジ「NOTES BY YAMAHA（ノーツ・バイ・ヤマハ）」の一部を改装し、カフェラウンジ兼ミニコンサートスペースとして、4月3日にリニューアルオープンする。「NOTES BY YAMAHA」は、音楽文化をモチーフにしたドリンクやフードを楽しめるラウンジスペース。併設のライブラリーには、音や音楽への好奇心を刺激する約700冊の多彩な書