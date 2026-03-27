「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズ森永乳業は、家族でうれしさを分け合える「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズから、今年2月27日に30周年を迎えた、幅広い世代に愛されるポケットモンスター（以下、ポケモン）デザインのパッケージを、4月6日週から順次、期間限定発売する。「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズは、大腸をサポートする「ビフィズス菌 BB536」を使用した、家族で食べられる、小分けタイプの4個パ