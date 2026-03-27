◇MLB ドジャース-ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)2年連続でドジャースの開幕投手をつとめた山本由伸投手。6回2失点で勝利投手の権利を手にマウンドを降りました。初回には先頭打者に粘られるも、10球目のスプリットで空振り三振。2アウトからはヘラルド・ペルドモ選手にライトへのヒットも浴びるも、盗塁を試みたところに好反応を見せ2塁への送球でアウトとし、無失点の立ち上がりとしました。さらに2