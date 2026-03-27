「美白スミガキプレミアム」小林製薬は、炭粒（炭・シリカ（清掃剤））配合で黄ばみや着色汚れを吸着し、自然な白さにする美白ハミガキ「美白スミガキ」ブランドから美白効果にこだわり炭粒とクレイ（カオリン（清掃剤））の2種類の粒子を配合させた「美白スミガキプレミアム」を4月8日から発売する。近年、オーラルケアは健康維持の枠を超え、生活者の美意識の高まりとともに“美容の一部”として捉えられるようになっている。な