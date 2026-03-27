赤ちゃん本舗は、コンビの自動でサッと折りたためて自立する「オートクローズ」モデルで生後1ヵ月頃から使える「auto N first II NC（オートエヌ ファースト ツー エヌシー）」を4月24日から8月31日まで全国のアカチャンホンポとオンラインショップで先行販売する。コンビの調査で、ベビーカーユーザーの約6割が「折りたたみ操作が難しい」と感じていることが分かった（2024年10月 コンビ調べ（ベビーカーユーザー調査、n＝202））