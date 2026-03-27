【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、国土安全保障省の予算失効に伴う各地の空港の混乱解消に向け、保安検査を担当する運輸保安局（TSA）職員の給与支払いをマリン国土安保長官に命じる文書に署名すると交流サイトで表明した。大統領権限を行使すると説明した。不法移民の規制強化を巡る与野党対立から、国土安保省の本予算案の議会通過は見通せない。ウォールストリート・ジャーナル紙によると、一部の共和党上院議員