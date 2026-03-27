「１日も早い開業に向けしっかり取り組む」金子国土交通相は２７日の閣議後記者会見で、リニア中央新幹線の静岡工区について「早期着工にようやくめどが立ちつつあると感じている」と述べた。静岡県を流れる大井川の水量減少など、地元の懸念の解消に向け、県、ＪＲ東海、有識者が行ってきた専門部会での議論が２６日で終了したことを評価した。専門部会は２６日、課題だった水資源や生物多様性などの項目を全て了承した。鈴木