タレントの若槻千夏（41）が、26日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。“好きバレ”の対処法を話した。好意のない人が自分に恋愛感情を持っていることに気付いた時、若槻は「私は、この人もしかしたら私のこと好きになりそう…って感じられるタイプ」と話した。「だから、2人とかで誘われたら、好きにならない約束できますか？って言います。そうすると、絶対にない、っていうことが伝えられ