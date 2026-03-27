ファミリーマートは3月27日、「コンビニエンスウェア」の新商品を全国のファミリーマートで順次発売する。コンビニエンスウェアコンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。2026年春夏の目玉商品として、ブランド初となる「腕時計」(1,998円)を発売する。シチズン時計と共同開発を