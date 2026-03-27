これは極秘プロジェクトだった。我々もほとんど知らなかった。アン・ハサウェイとユアン・マクレガーが主演を務める、謎に包まれた新作映画『オークストリートの異変』が、2026年8月14日（金）に日米同時公開されることが決定した。製作はJ・J・エイブラムス、監督は『イット・フォローズ』のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが務める。謎の予告編映像が届いている。 本作は、タイトル変更を含め