『ロングレッグス』で大きな話題を呼んだオズグッド・パーキンス監督と、気鋭スタジオNEONの最新タッグ作『KEEPER／キーパー』が、2026年5月29日（金）より日本公開されることが決定した。あわせてティザービジュアルと特報映像も届けられている。 2024年、全米で大ヒットを記録し、日本でも反響を呼んだ『ロングレッグス』は、NEONの歴代興収記録を更新。オズグッド・パーキンスを一躍“現代ホラ&