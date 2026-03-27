“敵シールド分析完了。モニターに表示するよ！”映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に、『スターフォックス』シリーズのフォックス・マクラウドが参戦することがわかった。公式ポスターが公開されている。 Let's rock and roll! Fox McCloud joins The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. Get tickets now. - The Super Mario Ga