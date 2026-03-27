アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演するサイコ・スリラー『隣人たち』が、2026年7月24日（金）より日本公開されることが決定した。原題は『MOTHERS’ INSTINCT』。あわせて本ポスタービジュアル、本予告、メインカット2点も届いている。 舞台は1960年代のアメリカ郊外。隣同士に住む親友同士の主婦、セリーヌとアリスは、裕福な家庭で同い年のひとり息子を育てながら、完璧で幸せな日々を送ってい