ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が現地時間26日、ダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板。6回2失点と試合を作り、勝利投手の権利を持って降板した。2年連続で大役を任された山本は先頭打者マルテを10球粘られた末にスプリットで空振り三振。2番キャロルとの対戦では、今季から導入のABSチャレンジによって見逃し三振が取り消される場面もありながら、最後は左飛に打ち取った。3番ペルドモには右前安打を許し