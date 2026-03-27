【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて!ウーモ ヨッシー】 4月25日 発売予定 価格：12,998円 タカラトミーは、玩具「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて!ウーモ ヨッシー」を4月25日に発売する。価格は12,998円。 映画「ザ・スーパー