あきんどスシローは4月1日より、人気アニメ『文豪ストレイドッグス』との初のコラボレーション「春うらら、来たれスシロー」を全国の店舗で開催すると発表した。TVアニメ放送10周年を記念し、キャラクターたちの春の私服姿を描き下ろした限定グッズ付きメニューを期間限定で販売するという。春うらら、来たれスシローアニメの世界観とおすしを同時に楽しめる今回のコラボでは、キャラクターをおすしの横に座らせて楽しめる限定ピッ