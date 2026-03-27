うどんチェーンの「はなまるうどん」は、3月26日(木)より全国(一部店舗除く)で、「魚介豚骨つけ麺」「ゆず牛肉つけ麺」「辛魚豚骨つけ麺」の3種と、規格外ボリュームの「メガつけ麺」を期間限定で発売した。販売は4月下旬までを予定している。今回登場するつけ麺は、うどんとの相性を追求した3種類の特製つけだしが特徴。麺は「冷」「温」から選択可能で、スープは温かい状態で提供される。【画像８点】麺が約１キロ（うどん５玉）