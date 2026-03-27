和食麺処サガミを展開するサガミレストランツ株式会社は、2026年3月27日（金）から、中日ドラゴンズのメインマスコット「ドアラ」とコラボレーションした「ドアラ枕サガミそば殻まくら」を数量限定で販売する。愛知・岐阜・三重の和食麺処サガミ100店舗で取り扱う。同商品は、ドアラの顔をあしらったデザインが特徴。2026個限定で、吸湿性・通気性に優れた天然そば殻を使用している。「中日ドラゴンズ90周年記念ロゴ」デザインも展