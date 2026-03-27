再び韓国スターに動物虐待疑惑が浮上した。しかし今回もまた、後味の悪い幕切れになりそうだ。歌手でタレントのイ・ヘヨンが3月25日、愛犬の顔に落書きをした動画をSNSに投稿し、批判を浴びた。【写真】イ・ヘヨンに落書きされた愛犬頬にはチークのような赤み、目元には濃い黒い線、ハート模様まで描かれており、「かわいい」という反応が一部あった一方で、「これは動物虐待ではないか」という声が上がった。イ・ヘヨンは問題の投