ホットパレットが展開するステーキ・ハンバーグ専門店「ペッパーランチ」は、コーエーテクモゲームスの位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』とのコラボレーションキャンペーン「戦国グルメ合戦」を、3月27日から期間限定で実施する。今回のコラボでは、戦国武将をモチーフにした3種類の限定メニューを順次展開。ビジュアルと味の両面で武将の個性やゲームの世界観を表現した、ユニークな商品が登場する。【画像11点を見る】織田信長