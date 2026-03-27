IVEのウォニョンが、ヘアケアブランド「ケラスターゼ」の日本ローカルアンバサダーに就任した。世界最高峰のプロフェッショナル・ラグジュアリーヘアケアブランド「ケラスターゼ」は、世界的なアイコンであるウォニョンを、2026年4月より日本ローカルアンバサダーに迎える。【写真】ウォニョン、173cmの“黄金美脚”常に自分自身の美しさをアップデートし、世界中のファンに自信とインスピレーションを与え続けるウォニョン。彼女