【モデルプレス＝2026/03/27】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の最終話（第125話）が、3月27日に放送された。タイトルバックに反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ばけばけ」最終話、大粒の涙こぼすきっかけになったシーン◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘