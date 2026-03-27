B‐R サーティワン アイスクリームは、2026年4月1日からブランドロゴをリニューアルする。あわせて、商品パッケージや店舗デザインも一新する。【すべての画像はこちら】新パッケージデザイン・新店舗デザイン「LOUNGEデザイン」「STUDIOデザイン」・オリジナルの新型フレーバーショーケースの画像はこちら〈日本上陸から約50年、ブランドロゴを刷新〉サーティワンは世界で1,400種以上の豊富なオリジナルフレーバーを展開し、1974