「話下手だから、男性としゃべれなくてうまくいかない…」と嘆いている人も多いはず。しかし、男性はおとなしい女性のさりげない振る舞いにキュンとしているようです。そこで、『スゴレン』男性読者に聞いた「あまりしゃべらない女性に対して、男性が『カワイイ！』と思う瞬間」を紹介します。【１】無言で寄り添うなど、控えめなスキンシップをされたとき「頑張って接しようとする姿にグッとくる」（２０代男性）と、女性発信のぎ