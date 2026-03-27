あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ウェブログ」の略語は？「ウェブログ」の略語はなんでしょうか？少し略すと身近な言葉になります…！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ブログ」でした！「ブログ」とは、「ウェブログ」を略した言葉。個人や企業などが簡単にインターネット上で記