【METAL BUILD 初音ミク】 10月発売予定 価格：36,300円 4月3日予約受付開始(一般販売) 【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1） 3月27日から開催されている「METAL BUILD EXPO」の大きな目玉の1つが「METAL BUILD 初音ミ