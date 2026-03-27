◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回５安打２失点で降板した。９５球を投げて無四死球で６三振を奪い、最速９７・４マイル（約１５６・８キロ）を計測。貫禄のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上