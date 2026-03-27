◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園―花咲徳栄（２７日・甲子園）智弁学園が初回から継投に入った。背番号１８の田川璃空投手（３年）が先発したが、１死から連続四球と２連打で先取点を献上。さらに押し出し四球で２点目を与えた。なおも１死満塁で背番号１１の高井周平投手（３年）に交代したが、花咲徳栄の勢いを詰められず、この回計６点を失った。１回戦と２回戦を完投したエースの杉本真滉（３年）はベンチスタート