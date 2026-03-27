大阪・カンテレは２７日、生活情報番組「よ〜いドン！」（平日・前９時５０分）の金曜新レギュラーに、女性漫才コンビ「天才ピアニスト」が決定したと発表した。ＶＴＲ出演を中心に番組を盛り上げてきた２０２２年「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ」女王が、満を持してスタジオの顔になる。担当するのは、金曜の新コーナー「一職入魂！情熱ワーカー」。地域を盛り上げる様々な業界の職人やその道のプロ達の姿に密着する。初